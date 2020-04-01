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Yaklaşık 40 yaş civarında esneme özelliğini kaybeden kendi doğal göz içi lensimiz yenisi ile değiştirilebilir bir lenstir. Deforme olan doğal lensimizin yerine Akıllı Lens adı verilen yapay bir mercek yerleştirilir. Bu yeni lens artık hem uzağa, hem ara mesafeye hem de yakına odaklanabilecektir. Akıllı Lens(Göz İçi Lens) takılan hastada ileride katarakt oluşmaz. Akıllı lens operasyonu, göz sağlığı merkezleri ve göz hastanesi ortamında uygulanabilmektedir.
TransPRK (No Touch Laser) tedavisi ilk olarak Almanya’da kullanılmaya başlanmıştır ve şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde, Japonya, Rusya, Amerika ve çok sayıda başka ülkede resmi otoritelerce onaylanmış olarak uygulanmaktadır. TransPRK (No Touch Laser) operasyonu, göz sağlığı merkezleri ve göz hastanesi ortamında uygulanabilmektedir.
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Yaklaşık 40 yaş civarında esneme özelliğini kaybeden kendi doğal göz içi lensimiz yenisi ile değiştirilebilir bir lenstir. Deforme olan doğal lensimizin yerine Akıllı Lens adı verilen yapay bir mercek yerleştirilir. Bu yeni lens artık hem uzağa, hem ara mesafeye hem de yakına odaklanabilecektir. Akıllı Lens(Göz İçi Lens) takılan hastada ileride katarakt oluşmaz. Akıllı lens operasyonu, göz sağlığı merkezleri ve göz hastanesi ortamında uygulanabilmektedir.
TransPRK (No Touch Laser) tedavisi ilk olarak Almanya’da kullanılmaya başlanmıştır ve şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde, Japonya, Rusya, Amerika ve çok sayıda başka ülkede resmi otoritelerce onaylanmış olarak uygulanmaktadır. TransPRK (No Touch Laser) operasyonu, göz sağlığı merkezleri ve göz hastanesi ortamında uygulanabilmektedir.
Veni Vidi Göz Merkezleri olarak Türkiye’de göz sağlığının her branşında hizmet veriyoruz. Kurulduğumuz 1992 yılı itibari ile hasta memnuniyeti odaklı hizmet politikamızla gün geçtikçe büyümeye devam ediyoruz. Bugün Türkiye’nin 4 farklı bölgesindeki 6 farklı şehirde bulunan 14 merkezimiz ile hastalarımızın hizmetindeyiz. Göz hastanesi ve göz sağlığı merkezi ortamında uygulanmakta olan birçok tanı ve tedavi yöntemini, güncel teknolojiler ile hastalarımıza uygulayabilmekteyiz.
Bilgileriniz tarafımıza ulaştı.
Hasta danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Teşekkürler.