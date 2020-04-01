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ONLINE RANDEVU FORMU

göz hastanesi akıllı lens uygulaması

Yaklaşık 40 yaş civarında esneme özelliğini kaybeden kendi doğal göz içi lensimiz yenisi ile değiştirilebilir bir lenstir. Deforme olan doğal lensimizin yerine Akıllı Lens adı verilen yapay bir mercek yerleştirilir. Bu yeni lens artık hem uzağa, hem ara mesafeye hem de yakına odaklanabilecektir. Akıllı Lens(Göz İçi Lens) takılan hastada ileride katarakt oluşmaz. Akıllı lens operasyonu, göz sağlığı merkezleri ve göz hastanesi ortamında uygulanabilmektedir.

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göz hastanesi no touch laser

TransPRK (No Touch Laser) tedavisi ilk olarak Almanya’da kullanılmaya başlanmıştır ve şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde, Japonya, Rusya, Amerika ve çok sayıda başka ülkede resmi otoritelerce onaylanmış olarak uygulanmaktadır. TransPRK (No Touch Laser) operasyonu, göz sağlığı merkezleri ve göz hastanesi ortamında uygulanabilmektedir.

DETAYLI BİLGİ AL

SİTE İÇİNDE ARAMA YAPIN

göz hastanesi akıllı lens uygulaması

Yaklaşık 40 yaş civarında esneme özelliğini kaybeden kendi doğal göz içi lensimiz yenisi ile değiştirilebilir bir lenstir. Deforme olan doğal lensimizin yerine Akıllı Lens adı verilen yapay bir mercek yerleştirilir. Bu yeni lens artık hem uzağa, hem ara mesafeye hem de yakına odaklanabilecektir. Akıllı Lens(Göz İçi Lens) takılan hastada ileride katarakt oluşmaz. Akıllı lens operasyonu, göz sağlığı merkezleri ve göz hastanesi ortamında uygulanabilmektedir.

DETAYLI BİLGİ AL

TransPRK (No Touch Laser) tedavisi ilk olarak Almanya’da kullanılmaya başlanmıştır ve şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde, Japonya, Rusya, Amerika ve çok sayıda başka ülkede resmi otoritelerce onaylanmış olarak uygulanmaktadır. TransPRK (No Touch Laser) operasyonu, göz sağlığı merkezleri ve göz hastanesi ortamında uygulanabilmektedir.

DETAYLI BİLGİ AL
göz hastanesi no touch laser
MERKEZLERİMİZ
MERKEZLERİMİZ

Göz Hastanesi ve Göz Sağlığı Merkezi Ortamında Uygulanan Tüm Tedaviler Veni Vidi Göz’de

Veni Vidi Göz Merkezleri olarak Türkiye’de göz sağlığının her branşında hizmet veriyoruz. Kurulduğumuz 1992 yılı itibari ile hasta memnuniyeti odaklı hizmet politikamızla gün geçtikçe büyümeye devam ediyoruz. Bugün Türkiye’nin 4 farklı bölgesindeki 6 farklı şehirde bulunan 14 merkezimiz ile hastalarımızın hizmetindeyiz. Göz hastanesi ve göz sağlığı merkezi ortamında uygulanmakta olan birçok tanı ve tedavi yöntemini, güncel teknolojiler ile hastalarımıza uygulayabilmekteyiz.

ANLAŞMALI KURUMLAR

Anlaşmalı olduğumuz kurumların detaylı listesi için sayfamızı ziyaret edin.

VENİ VİDİ GÖZ TV

Videolu anlatımlarımız ile merak ettiklerinizi
uzmanlarımızdan öğrenin.

göz hastanesi anlaşmalı kurumlar

ANLAŞMALI KURUMLAR

Anlaşmalı olduğumuz kurumların detaylı listesi için sayfamızı ziyaret edin.

VENİ VİDİ GÖZ TV

Videolu anlatımlarımız ile merak ettiklerinizi
uzmanlarımızdan öğrenin

444 0 481

KURUMSAL

TANISAL İŞLEMLER

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

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.

ONLINE RANDEVU FORMU

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Bilgileriniz tarafımıza ulaştı.
Hasta danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Teşekkürler.