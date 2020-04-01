Yaklaşık 40 yaş civarında esneme özelliğini kaybeden kendi doğal göz içi lensimiz yenisi ile değiştirilebilir bir lenstir. Deforme olan doğal lensimizin yerine Akıllı Lens adı verilen yapay bir mercek yerleştirilir. Bu yeni lens artık hem uzağa, hem ara mesafeye hem de yakına odaklanabilecektir. Akıllı Lens(Göz İçi Lens) takılan hastada ileride katarakt oluşmaz. Akıllı lens operasyonu, göz sağlığı merkezleri ve göz hastanesi ortamında uygulanabilmektedir.